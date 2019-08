Polícia investiga possível feminicídio em Cachoeira do Sul

Um possível caso de feminicídio ocorrido em Cachoeira do Sul, na Região Central do Estado, está sendo investigado pela polícia. De acordo com as investigações, um homem teria esfaqueado a esposa e depois tirado a própria vida.

Segundo a polícia, o crime teria ocorrido na última segunda-feira (26), mas só se teve conhecimento nesta quarta (28), quando um vizinho entrou em contato com a Brigada Militar. O casal foi encontrado já sem vida. Eles foram identificados como Alba Vaneta Gobbe, de 65 anos, e Márcio Juliano Fernando dos Reis, de 43 anos. A polícia trabalha com a possibilidade de que Márcio tenha matado Alba a facadas e, em seguida, se enforcado.

A mulher já havia registrado ocorrência por ameaça no mês de julho e teve a medida protetiva concedida. De acordo com os vizinhos do casal, eles estavam juntos há quase 15 anos, mas teriam se separado no começo de 2019. O caso vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul.