Polícia italiana prende mafioso que estava na lista dos cem criminosos mais procurados do mundo

A polícia italiana prendeu nesta quarta-feira (05) o mafioso Antonio Pelle, que estava na lista dos cem criminosos mais procurados do mundo. Ele estava no município de Bovalino, na província de Reggio Calabria, no Sul do país.

Pelle foi achado pelas autoridades italianas escondido em um bunker subterrâneo que se conectava com sua casa por um acesso localizado entre o seu quarto e o banheiro, informou a imprensa local.

O mafioso, de 54 anos, fugiu em 2011 de um hospital do município calabrês de Locros. Conhecido como Vancheddu ou Mamma, Pelle é considerado o capo da máfia calabresa, a Ndragheta, no município de São Luca, na Calábria. Pelle deve cumprir uma condenação de 20 anos de prisão.

