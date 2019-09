Polícia localiza dois depósitos e apreende drogas na Região Metropolitana

A Polícia Civil prendeu dois homens e localizou um depósito de entorpecentes no bairro Santa Rosa, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (19). A ação de combate ao tráfico de drogas foi realizada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). De acordo com o delegado Thiago Bennemann, um dos presos foi detido com porções individuais de maconha e cocaína. A polícia se deslocou para o depósito investigado e apreendeu 20 quilos de maconha, um tijolo de cocaína, além de 522 pinos de cocaína prontos para comercialização, com um peso total de aproximadamente 2 quilos.

A ação ocorreu um dia após o Denarc apreender aproximadamente 500 gramas de maconha e diversos pinos de cocaína no bairro Santa Cecília, na cidade de Viamão. A ação ocorreu após uma denúncia de que haveria drogas guardadas em uma casa desabitada no local.

Ambas as ações integram a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do estado em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas.

Deixe seu comentário: