Polícia localiza mais de 70 pessoas que estavam desaparecidas em Porto Alegre

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios e de Proteção à Pessoa e da Delegacia de Polícia para Criança e Adolescente Vítima realizaram, na terça-feira (06), um mutirão para localizar crianças, adolescentes e adultos desaparecidos em Porto Alegre. Mais de 70 pessoas que estavam em situação de desaparecimento foram localizadas.

A operação teve o apoio da Força Nacional de Segurança. “Ações como essa são de extrema importância para depurar aquelas situações de desaparecimentos cotidianas, como desencontros, situações médicas ou de relacionamento, para situações mais graves e que envolvam possíveis crimes, o que demanda uma maior atenção dos órgãos de segurança pública”, disse a delegada Roberta Bertoldo. Ela ressaltou ainda a importância do registro da localização das pessoas o mais rápido possível, a fim de evitar que as instituições realizem diligências desnecessárias para situações já resolvidas e não informadas.

Conforme a delegada Andrea Magno, o trabalho da Polícia Civil não termina quando uma criança ou um adolescente é localizado, uma vez que o desaparecimento pode estar vinculado a crimes mais graves. “Após a localização, iniciamos investigação no intuito de apurar as causas do desaparecimento. Muitas vezes, acabamos constatando ser o desaparecido vítima de crimes graves, praticados por familiares ou pessoas muito próximas. É muito importante que as partes procurem a Polícia Civil tão logo seja constatado o desaparecimento”, relatou a delegada.

