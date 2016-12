Polícia mantém buscas a idoso sequestrado. Quatro envolvidos foram presos

A PC (Polícia Civil) mantém buscas ao idoso sequestrado na noite da última quarta-feira (7), na Zona Leste de Porto Alegre. Até o momento, quatro pessoas foram presas pelo crime, mas Luís Carlos Protti, de 75 anos, continua desaparecido.

Duas mulheres foram detidas na sexta-feira (9). No sábado (10), outra mulher e Emanuel Nunes Correa, de 26 anos – considerado mentor-, foram capturados. Todos os envolvidos contaram à polícia que deixaram Protti com vida em uma estrada no município de Viamão. Buscas foram realizadas no local, mas a vítima não foi encontrada.

Segundo o delegado Marco Souza outras duas pessoas ainda são procuradas por envolvimento na ação. Para o delegado, elas podem estar mantendo o idoso em cativeiro. As buscas estão concentradas em Viamão e Alvorada. Saques em dinheiro e compras foram realizadas com cartões bancários da vítima.

Emboscada

Protti foi sequestrado após sair de um bar na avenida Protásio Alves, na Zona Leste da Capital. Ele deu carona para sua vizinha Giane Gabriela Correa, de 25 anos. Ela mora próximo da casa dele, na Vila Bom Jesus, em Porto Alegre.

A jovem é companheira de Emanuel Nunes Correa e teria sido ela quem alertou o grupo sobre a situação financeira do idoso. Quando chegaram próximo do automóvel de Protti, um Uno preto, Correa já estava esperando para render a vítima, relatou o delegado.

