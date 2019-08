A Polícia Militar do RJ promoveu o major Fábio dos Reis Silva indiciado pela própria corporação num inquérito que investigou um esquema de fraudes no fundo saúde da PM. Mesmo assim, a promoção, por merecimento, foi assinada pelo governador Wilson Witzel e o major vai passar a tenente-coronel. A decisão foi publicada no Diário Oficial do dia 21 de agosto.