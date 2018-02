A Polícia Militar foi acionada para conter uma rebelião em um presídio do Rio

A PM (Polícia Militar) foi chamada para ajudar a conter uma rebelião no presídio Milton Dias em Japeri, na Baixada Fluminense. Dois agentes penitenciários foram feitos reféns de homens armados no interior do presídio. O presídio Milton Dias tem capacidade para 884 detentos e mantinha em janeiro 2.027, segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A rebelião acontece no dia em que a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) informou que antecipou “medidas de controle” para evitar reações de população carcerária a intervenção federal na Segurança do Rio. A secretaria não explicou quais foram as medidas, mas, segundo o jornal “O Globo”, a Seap decretou alerta máximo nas 54 unidades prisionais do estado, onde estão presos 51 mil detentos.

A medida, ainda de acordo com a publicação, foi tomada para evitar possíveis tentativas de fuga, após a divulgação da notícia da intervenção federal na Policia Civil, na Polícia Militar, nos Bombeiros e na própria Seap.

