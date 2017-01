Nesta terça-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão do adolescente de 17 anos que seria o autor do disparo que matou a turista gaúcha Daniela Scotto em Florianópolis.

O crime ocorreu no início da madrugada de domingo, quando ela retornava de uma festa de réveillon no Norte da cidade. Segundo as investigações, Daniela estava no banco do carona do carro dirigido pelo marido e que acabou entrando por engano na comunidade de Papaquara, controlada por traficantes.

O erro teria sido motivado por um problema no dispositivo de localização por GPS do veículo. Atingida na cabeça, a gaúcha de 38 anos morreu na hora. Ela era professora de yoga e morava em Sapucaia do Sul.

