Polícia persegue e prende em Porto Alegre suspeitos de roubo a mercado de Eldorado do Sul

A Polícia Rodoviária Federal prendeu três indivíduos, na noite dessa quarta-feira (29), em Porto Alegre. Eles teriam assaltado um mercado no município de Eldorado do Sul e fugido após abordagem.

Conforme a PRF, os agentes deram ordem de parada ao veículo Peugeot 207, na BR-290. Porém, o condutor fugiu e foi perseguido por mais de 10 quilômetros, parando apenas próximo da rodoviária da capital, após colidir na traseira de um ônibus.

Foram presos os três tripulantes do carro de 19, 20 e 35 anos que já possuem antecedentes criminais por homicídio, roubo, porte de arma de fogo, receptação e outros crimes. Um deles, inclusive, estava foragido do sistema prisional. O automóvel era roubado e havia sido clonado. No interior, foi apreendido 1.353 reais roubados do mercado, além de aparelhos celulares.

A PRF informou que encaminhou os homens à Área Judiciária.

