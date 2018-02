Polícia prende 30 traficantes que eram comandados de dentro de um presídio na Região Sul do Estado

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (09), a Operação Cela Aberta para combater o tráfico de drogas em Canguçu, na Região Sul do Estado. Os agentes cumpriram 97 mandados judiciais no município. Trinta criminosos foram presos e dois adolescentes apreendidos. Eles eram comandados por detentos.

Uma arma, munições, drogas, dinheiro e celulares foram recolhidos. Segundo a delegada Paula Vieira, as investigações duraram aproximadamente 12 meses. “As investigações demonstraram que o tráfico de drogas era comandado principalmente do interior do Presídio Estadual de Canguçu”, disse a delegada.

Durante as apurações, foram realizadas diversas apreensões de entorpecentes. O delegado Márcio Steffens considerou o resultado da operação extremamente positivo. “Através da investigação, pôde-se, portanto, fazer um mapeamento da maior parte da droga que circula em Canguçu”, ressaltou.

