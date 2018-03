Polícia prende assaltantes que esfaquearam um idoso para roubar o seu carro no litoral gaúcho

A Polícia Civil prendeu, na noite de quarta-feira (28), um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos por tentativa de latrocínio em Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo o delegado Alexandre Souza, a dupla, juntamente com outros dois comparsas, roubou o carro de um idoso de 75 anos e esfaqueou o pescoço do homem na rua Santa Rosa. A polícia procura os outros dois envolvidos no crime. O idoso foi hospitalizado.

“A vítima, para escapar da morte, fingiu-se de morto. Após ser esfaqueado e dado como morto pelos indivíduos, conseguiu juntar forças para clamar por socorro. Os populares telefonaram para a Polícia Civil, que prontamente diligenciou a fim localizar os suspeitos”, explicou o delegado.

