Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam, na manhã desta segunda-feira (27), um assaltante no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre.

Segundo o delegado Arthur Raldi, o bandido, de 32 anos, tem uma extensa ficha criminal. O criminoso é acusado de pelo menos quatro roubos a ônibus, três assaltos a estabelecimentos comerciais, dois roubos de cargas, entre outros crimes.

