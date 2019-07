Polícia prende centenas de manifestantes em protesto por eleições livres em Moscou

Mais de 500 pessoas foram presas neste sábado (27) pela polícia russa em Moscou durante concentração para manifestação que reivindica eleições locais livres e justas, com participação de representantes da oposição, informou a organização de monitoramento de protestos OVD Info. O ato foi convocado após autoridades barrarem candidatos de oposição e independentes para a câmara de vereadores de Moscou, marcada para setembro.

Motivo das manifestações

Autoridades eleitorais barraram os candidatos opositores na disputa da legislatura moscovita alegando que não obtiveram assinaturas genuínas suficientes de eleitores para se registrarem.

Os candidatos impedidos questionam o argumento. A verdadeira razão, dizem, é impedi-los de desafiar o domínio do Kremlin sobre o poder.

Embora a eleição para selecionar membros do Legislativo de Moscou não seja nacional, ativistas da oposição a veem como uma oportunidade para tentar ganhar terreno na capital, onde candidatos apoiados pelo Kremlin se mostraram menos populares no passado do que em outras partes do país.

