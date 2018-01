A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (29), um criminoso de 20 anos suspeito de assaltar cinco motoristas de aplicativos em Porto Alegre.

A Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o bandido. De acordo com o delegado Cleber dos Santos Lima, ele foi capturado na avenida Protásio Alves, no bairro Vila Jardim. A identidade do assaltante não foi divulgada.

