Polícia prende dois homens com 15 quilos de maconha em Canoas

Policiais civis da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (3ªDIN/Denarc) prenderam, nesta terça-feira (4), dois homens em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. As prisões ocorreram na cidade de Canoas, bairro Olaria, no exato momento que um dos investigados fazia a entrega de uma amostra de maconha. Com os presos, foram encontrados 15 quilos de maconha.

Conforme o delegado Rafael Pereira, os dois presos tinham antecedentes policiais por tráfico de drogas. Já o Diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, afirmou que foi uma apreensão considerável de drogas e que, segundo as investigações, teriam como destino o abastecimento de pelo menos 10 pontos de tráfico. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional.

Comentários