Uma mulher e um homem foram presos em flagrante com cerca de 14 quilos de crack, na madrugada desta quarta-feira (7), no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. A captura foi realizada após três meses de investigações por policiais civis da 3ª DIN/Denarc (Delegacia de Investigação do Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico).

Segundo o delegado Rafael Pereira, titular da 3ª DIN e coordenador da ação, chamou a atenção o homem preso ser residente no Distrito Federal, o quê, segundo o policial, pode significar que haja nova rota de remessa de drogas para o Rio Grande do Sul a partir do Distrito Federal e de Goiás.

Prisão

Agentes identificaram uma mulher, de 21 anos, que seria, em tese, responsável pela segundo momento de um esquema de distribuição de crack, que seria feito de Porto Alegre para cidades da Região Metropolitana.

Durante a abordagem, foram encontrados 3 quilos de crack em sua mochila. Ela recebeu voz de prisão em flagrante e o entorpecente foi apreendido. A partir dessa detenção, os policiais chegaram no segundo investigado, responsável pelo transporte, armazenamento, e primeiro estágio de distribuição da droga.

O suspeito de 25 anos foi encontrado em um hotel no bairro Petrópolis, na Capital. No interior do quarto em que estava hospedado, os agentes apreenderam mais de 10 quilos da droga.

A droga apreendida poderia render até 112 mil pedras de crack, ou 112 mil doses do entorpecente. E o valor, no atacado, estaria em torno de R$ 200 mil reais e no varejo pode chegar a pelo menos R$ 800 mil reais, segundo a polícia.

