Polícia prende educador social suspeito de abusar sexualmente de crianças em abrigo em Porto Alegre

Agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam, na manhã desta quarta-feira (07), em Viamão, um educador social suspeito de abusar sexualmente de crianças em um abrigo em Porto Alegre.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Vila Elza. De acordo com o delegado Arthur Raldi, o homem, de 33 anos, é suspeito de estuprar duas vítimas de 9 e 10 anos de idade.

“Os abusos teriam sido cometidos no abrigo onde o indivíduo trabalhava, em Porto Alegre. Além desse fato, existe a suspeita de que outra criança, de 11 anos, também tenha sido vítima dos mesmos abusos por parte do preso”, revelou o delegado.

Professor

No mês passado, a 2ª Vara Federal de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, condenou a 65 anos e seis meses de reclusão em regime fechado um professor que integrava uma organização internacional de produção e compartilhamento de arquivos de pornografia infantil no ambiente virtual da Deep Web. O homem foi acusado de produzir e divulgar dezenas de fotografias e vídeos.

A pena também abrange o crime de estupro de vulnerável, cometido contra duas crianças da família do professor. A sentença foi dada pelo juiz federal Jorge Luiz Ledur Brito.

Cadastro

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, sancionou, no final de janeiro, o Projeto de Lei 16/2016, de autoria do deputado estadual Maurício Dziedricki (PTB), que cria o Cadastro Estadual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude, o chamado Cadastro de Pedófilos. A proposta foi aprovada por unanimidade no dia 5 de dezembro de 2017 na Assembleia Legislativa gaúcha.

O acesso ao Cadastro de Pedófilos deve ser feito pelo site da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e permite que membros do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Civil e da Brigada Militar, além de pessoas envolvidas com a defesa dos direitos das crianças, como conselheiros tutelares e secretários de assistência social, possam agir de maneira mais efetiva e com medidas protetivas. “Mais do que culpar os criminosos, a importância do cadastro está em conhecê-los, para que possamos proteger nossas crianças desse horror”, enfatizou Sartori.

O cadastro possibilita um ponto de partida para as investigações policiais e facilitará o monitoramento dos criminosos. Há uma dificuldade na apuração de crimes dessa espécie: o silêncio da vítima, que, por medo de novas agressões ou por não querer reviver o sofrimento, acaba por não falar. Até porque, tais agressões, não raras vezes vêm de pessoas da família ou amigos próximos. O Rio Grande do Sul é o quarto Estado do País a ter um cadastro desse tipo. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo já têm esse controle.

Deixe seu comentário: