Polícia prende ex-taxista que assaltou diversos táxis e lotações em Porto Alegre e Cachoeirinha

Um homem de 36 anos, suspeito de assaltar diversos táxis e lotações em Porto Alegre e Cachoeirinha, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de segunda-feira (26), na rua Imbui, no município da Região Metropolitana. O ladrão é ex-taxista.

Segundo os delegados Alencar Carraro e Carlos Wendt, que atuam na Força-Tarefa de Combate a Roubos a Transportes Coletivos, o indivíduo possui seis antecedentes por roubos a táxis na Capital, principalmente no Centro da cidade, onde trabalhou como taxista, e em Cachoeirinha. Após ser surpreendido por ex-colegas de profissão, ele passou a atacar lotações – uma no Centro e outras cinco no bairro Lomba do Pinheiro. Todos os crimes ocorreram neste ano.

O bandido assaltava as lotações usando óculos escuros e um chapéu, normalmente portando uma faca. Ele foi reconhecido por diversas vítimas, de acordo com os delegados. A polícia não divulgou a identidade do assaltante.

