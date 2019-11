Mundo Homem suspeito de esfaquear pessoas perto da London Bridge é morto pela polícia

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Imprensa afirma que duas pessoas morreram e que 10 ficaram feridas Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

Um homem é suspeito de esfaquear várias pessoas perto da London Bridge, em Londres, nesta sexta-feira (29), em um incidente que a polícia trata como ataque terrorista. O suposto autor do ataque foi morto por disparos da polícia.

Segundo a rede BBC, duas pessoas que estavam no local morreram. O jornal britânico The Guardian também cita duas mortes e afirma ainda que 10 pessoas ficaram feridas.

Mais cedo, o jornal havia informado que havia “uma séria preocupação” com o estado de saúde de dois dos feridos; não está claro se esses dois são as vítimas informadas pela BBC. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, também havia afirmado que alguns dos atingidos tiveram ferimentos graves.

Khan informou que o ataque está sendo tratado como um incidente isolado e que a polícia não busca outros suspeitos. Inicialmente, havia suspeita de que o homem usava um colete explosivo no momento do ataque, mas a polícia concluiu que o colete que ele vestia não continha explosivos.

Imagens postadas em redes sociais mostraram policiais armados no local que aparentemente retiram pessoas de cima de uma outra, deitada no chão da ponte, antes de atirar nela a pouca proximidade, de acordo com o jornal The Guardian. A London Bridge foi fechada e esvaziada e a estação de metrô da ponte foi temporariamente fechada.

A London Bridge, um dos principais pontos turísticos de Londres, é uma ponte sobre o rio Tâmisa, localizada no centro da capital britânica. Ela fica perto do Borough Market, um antigo mercado de comidas também muito frequentado por turistas.

No momento do incidente, uma mulher, Karen Bosch, estava num ônibus na ponte, e contou à rede BBC o que aconteceu: “O ônibus parou repentinamente porque havia pessoas correndo pela ponte na rua, meio que olhando por cima dos ombros e filmando atrás deles. Parecia que havia uma briga acontecendo… pessoas brigando entre si. E então percebi que eram policiais lutando com um homem alto e barbudo. Estava com minha bebê, então a movi para trás da escada [do ônibus] para deixá-la segura. Depois, houve dois tiros ou dois estouros altos, acho que foram tiros”, contou.

“Então o cara estava deitado no chão. Ele puxou o casaco para trás, o que mostrou que ele tinha algum tipo de colete por baixo [não sei] se era um colete de proteção ou algum tipo de colete explosivo. A polícia então se afastou rapidamente. No ônibus, estávamos em pânico porque, neste momento, estávamos quase tão perto quanto a polícia. E ele estava meio que deitado, puxando o casaco para trás e a polícia estava gritando e se afastando dele”, completou.

“Terrorismo é covarde e vil”, diz prefeito

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, pediu aos londrinos que “permaneçam vigilantes” e denunciem “qualquer coisa suspeita” à polícia. “O terrorismo é covarde e vil. Nós devemos – e ficaremos – unidos e resolutos frente ao terror. Aqueles que buscam nos atacar e nos dividir nunca terão êxito”, declarou Khan.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário