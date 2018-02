Polícia prende homem e apreende adolescente suspeitos de matar policial militar em um mercado em São Leopoldo

A Polícia Civil, com o apoio da BM (Brigada Militar), prendeu, na terça-feira (06), um homem suspeito de ser um dos autores do assassinato do policial militar Rodrigo Viegas, 33 anos, ocorrido no sábado (03) em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária contra o suspeito. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido por participação no crime. Um terceiro suspeito está sendo procurado. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (07) pela Polícia Civil.

O soldado, natural de Pelotas, aguardava a sua mulher sair de um mercado onde ela trabalha no bairro Duque de Caxias, no município, quando foi alvejado. Os bandidos levaram a arma de fogo da vítima, que estava à paisana, e fugiram em um Siena roubado. O carro usado pelos assassinos foi localizado incendiado no Morro do Paula.

Após o homicídio, a BM divulgou uma nota de pesar: “A Brigada Militar comunica, com pesar, o falecimento do policial militar Rodrigo Viegas, do 25º Batalhão de Polícia Militar, em São Leopoldo. O soldado, de 33 anos e natural de Pelotas, foi morto por indivíduos na noite de sábado (3 de fevereiro), dentro de um estabelecimento comercial. Ele deixa esposa e três filhos”.

