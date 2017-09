Na tarde desta sexta-feira (1º) a Polícia Civil do RS prendeu um homem no bairro Mathias Velho, em Canoas, em ação da DRCP (Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e os Serviços Delegados), do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A coordenação foi do delegado de Polícia Luciano Dias Peringer,

A Operação Anzol da DRCP/DEIC visa combater à receptação de fios, cabos de cobre e aparelhos receptores de televisão por assinatura e baterias estacionárias. Os policiais, juntamente com técnicos de empresa

concessionária de serviço público, fizeram uma busca no local, onde foram apreendidos dois receptores de televisão por assinatura e controles remotos.

A pessoa encontrada foi conduzida ao órgão policial para adoção das providências legais cabíveis. O preso foi autuado por estelionato, com pena de um a cinco anos de reclusão.

O delegado Peringer ressalta que a DRCP irá intensificar o combate aos receptadores destes materiais, visto que os mesmos acarretam imenso prejuízo as empresas vítimas, bem como para toda a sociedade que fica desamparada do serviço.