Polícia prende homem que agrediu companheira a facadas na Região Metropolitana

Um homem que atingiu a companheira com golpes de faca foi preso em flagrante, em Canoas. A ação foi realizada em parceria da Brigada Militar e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Civil do município localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a delegada Clarissa Demartini, o casal morava junto no bairro Estância Velha e, foi na residência de ambos que, nesta manhã, ocorreu a agressão. Demartini informou que a agressão envolveu socos, mordidas e facadas, durante uma briga entre os dois. Após, o indivíduo teria saído da residência, deixando a vítima no local.

A mulher conseguiu sair de casa e, com diversos machucados pelo corpo, foi socorrida por populares. “Fatos assim necessitam de resposta imediata, como a que ocorreu hoje. Os agressores precisam tomar consciência de que seus atos criminosos serão punidos”, disse a delegada.

A denúncia de violência contra mulher, pode ser anônima e deve ser feita pelos telefones:

51-3425.9056 ou 51-98459.0259 (WathsApp).

