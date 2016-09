Polícia prende homem que invadiu uma casa, roubou um carro e pintou um cachorro de roxo

A polícia prendeu um homem suspeito de invadir uma casa, roubar um veículo e pintar um cachorro de roxo. A polícia informou que o homem bateu o carro e acabou fugindo a pé. Logo depois, eles receberam um chamado de que uma casa havia sido arrombada, alguns itens haviam sido levados e o cachorro foi vítima da arte nonsense do ladrão.

Felix Reagan foi visto olhando pela janela de uma outra casa nas proximidades e levado como suspeito. Com ele, foram encontrados comprimidos vendidos com receita médica, uma carteira de habilitação e cartões de crédito – tudo roubado da casa – e suas calças estavam sujas com uma tinta roxa, “consistente com a encontrada no cachorro”, disse a polícia.

Enquanto era levado para a delegacia, Reagan chutou um policial duas vezes e tentou fugir pela janela do carro. Ele foi acusado de invasão de domicílio; roubo de veículo; destruição de propriedade; crueldade animal; posse de substâncias controladas; assalto e agressão contra um policial. O caso ocorreu em Massachusetts (EUA).

Comentários