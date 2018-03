Polícia prende integrantes de uma quadrilha do Vale do Sinos que planejava matar policiais e membros do Judiciário

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (07), dois integrantes de uma organização criminosa do Vale do Sinos que teria planejado a execução de policiais civis e membros do Poder Judiciário. Os agentes cumpriram os mandados de prisão preventiva no bairro Feitoria, em São Leopoldo.

“As investigações começaram no dia 8 de fevereiro deste ano, quando outros integrantes da organização foram presos e armas que seriam utilizadas nos crimes foram apreendidas”, disse o delegado Rodrigo Zucco.

Nos aparelhos celulares apreendidos durante as prisões, foram encontradas mensagens contendo o plano de execução dos agentes públicos, além do plano de resgate de um membro da organização criminosa que estava preso e iria prestar depoimento.

Nas mensagens, havia também menção à execução de um agente do Case (Centro de Atendimento Socioeducativo) de Novo Hamburgo, ocorrida em janeiro. “Um dos presos, acompanhado de sua advogada, confessou a participação na morte do agente”, completou Zucco. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (08).

Hadylson Padilha foi morto a tiros quando saía do trabalho na noite do dia 27 de janeiro. Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 19h. O homem tinha 51 anos.

