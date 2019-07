Polícia prende quadrilha coordenada por preso da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas

Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (26), 18 pessoas envolvidas em adulteração e venda de carros roubados na internet. O comando dos crimes era feito de dentro da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). Na ação policial, todos os integrantes foram presos.

Mais de 170 policiais cumpriram 89 ordens judiciais em cidades da Região Metropolitana e do Vale dos Sinos, além de Charqueadas. Os alvos da operação eram investigados por um grande esquema envolvendo veículos.

O grupo atuava, primeiramente, roubando o carro das vítimas e clonando a placa. Depois, eles faziam outra vítima oferecendo o veículo adulterado em um site de compra e venda na internet. O comprador só percebia o golpe depois de pagar o valor, quando fosse realizar vistoria no Detran.

Os crimes eram comandados por Fernando Martins Marques, de dentro da Pasc. As penas dele somam mais de 107 anos de prisão. Do lado de fora, a responsável pelas ações do grupo era sua esposa, que foi preso nesta sexta, em flagrante com uma arma austríaca de uso restrito da polícia e das forças armadas.

O delegado Rafael Liedtke explica como funcionavam os crimes: “A partir deste roubo, ele determinava que esses carros tivessem os sinais identificadores clonados, que é o que a gente chama de clonagem dos veículos.” Liedtke detalha ainda que eles colocavam uma placa de um veículo em condições idênticas ou semelhantes no carro roubado e modificavam as numerações de vidro, de chassi e de motor. Após, era o preso quem entrava em ação. “De dentro da Pasc, através de aparelhos celulares, ele montava um perfil na Olx, vendendo esse carro roubado já clonado, onde ele ludibriava as vítimas”, descreve o delegado.

A investigação também apontou diversas mulheres envolvidas no esquema. Elas eram escolhidas detalhadamente por ter uma boa aparência para que fossem mostrar o carro para os compradores, como relatou o Liedtke: “Quando ele anunciava de dentro da Pasc um carro já roubado e já clonado por ele, a vítima vinha ver e ele utilizava essa mulher de boa aparência, sem antecedentes e jovem, para mostrar o carro para essas vítimas”. Outras, segundo a polícia, cediam suas contas bancárias para depósitos, como laranjas.

Fernando, o líder da quadrilha, é considerado pela polícia um detento de alta periculosidade. Em abril de 2005 ele realizou uma fuga do Fórum de Sarandi, pedindo para ir ao banheiro, rendendo dois agentes penitenciários e fazendo um advogado de escudo humano. Com o criminoso, desta vez, foram encontrados dois celulares, um chip e uma caderneta de anotações dos crimes. Nesta operação, ele recebeu mais um mandado de prisão preventiva.

