Polícia prende quarto suspeito de participar de roubo milionário no aeroporto de Cumbica

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite de sexta-feira (2), na cidade de Praia Grande, litoral paulista, o quarto homem suspeito de participar do roubo de quase 720 quilos de ouro no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, no final do mês passado.

As informações foram passadas pelas autoridades nestes sábado, o preso não teve o nome divulgado, porém é conhecido como “Capim”. Ele é suspeito de participar da ação e possui passagens por roubo a banco e tráfico. Outros três suspeitos já estão presos.

O crime aconteceu no dia 25 de julho, quando cerca de dez criminosos armados e com carros adesivados como viaturas da Polícia Federal entraram no setor de cargas e roubaram 718,9 kg de ouro. A quantia roubada é avaliada em US$ 29,2 milhões, algo equivalente a mais de R$ 110 milhões.