Polícia prende quatro adolescentes acusadas de torturar uma menina

A polícia apreendeu quatro adolescentes, entre 13 e 16 anos, acusadas de torturar uma menina, que ainda foi obrigada a abrir a própria cova no quintal da casa onde foi mantida refém. As menores usaram um martelo, pedaços de pau e até um facão para torturar a vítima, que teve dez cortes na cabeça e três nas costas.

A garota chegou a ter o aparelho dentário retirado à força de sua boca por uma faca. Um vídeo mostra em detalhes a menina, supostamente interessada no namorado de uma das agressoras, amarrada, com as mãos para atrás, e jogada em uma cova rasa. Segundo a polícia, a tortura durou cerca de quatro horas.

O caso aconteceu em Trindade, em Goiás.

