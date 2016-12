Polícia prende segundo suspeito de matar ambulante no Metrô de São Paulo

A polícia prendeu no início da tarde desta quarta-feira (28) Alípio Rogério dos Santos, o segundo suspeito de matar o ambulante Luiz Carlos Ruas a socos e pontapés na estação Pedro II do Metrô de São Paulo, no domingo (25). Alípio foi localizado em um prédio da Cohab em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

O outro suspeito, Ricardo Martins do Nascimento, foi preso na noite desta terça-feira (27) e disse estar “arrependido”.

Ele foi levado para a delegacia do metrô que investiga o caso na estação Barra Funda. O advogado dos acusados afirmou nesta quarta-feira (28) que a agressão ocorreu porque os homens foram “atacados” com tentativa de roubo do celular e um deles levou

uma “garrafada”. (AG)

