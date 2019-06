Polícia prende segundo suspeito de matar motorista senegalês em Porto Alegre

A 19ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre prendeu o segundo homem que teria envolvimento na morte do senegalês Babacar Niang, motorista de aplicativo em Porto Alegre. os policiais capturaram o suspeito na tarde desta sexta-feira (14), na Vila São Judas Tadeu, em Porto Alegre. Durante a manhã, já havia sido anunciada a prisão do primeiro suposto assassino.

Dois suspeitos do crime ainda seguem sendo procurados, eum deles ainda não foi identificado. O delegado Daniel Ordahi afirma ter provas técnicas e imagens que colocam os quatro indivíduos no local do crime.

O fato ocorreu no dia 2 de junho, no bairro Belém Velho, na zona sul da capital. Babacar Niang tinha 35 anos e vivia há cinco no Rio Grande do Sul. Com marcas de tiros, o senegalês foi encontrado sem vida na estrada Antônio Borges, perto do Renault Logan que conduzia quando trabalhava para o aplicativo.

