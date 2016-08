Polícia prende suspeito de abusar de quatro netos

Um homem de 47 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de quatro netos – com idades entre 8 e 11 anos -, foi preso, nesta segunda-feira (29), no bairro Rubem Berta, na Capital. As vítimas relataram os abusos do avô paterno.

A prisão preventiva foi efetuada por agentes da Delegacia de Polícia para a Criança e o Adolescente Vítima, do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente.

