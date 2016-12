Polícia prende suspeito de chutar mulher pelas costas em escada de uma estação de metrô na Alemanha

Um suspeito foi preso pelo ataque a uma jovem em uma estação de metrô na Alemanha. A vítima, chutada pelas costas, caiu da escada e quebrou um braço. A ação, que aconteceu em outubro, foi flagrada pela câmera de segurança.

A polícia disse que o suspeito de 27 anos foi detido em um ônibus. As autoridades não divulgaram o nome do homem detido, no entanto, anteriormente, elas identificaram como principal suspeito um cidadão búlgaro chamado Svetoslav S. “A polícia busca por Svetoslav S., de cidadania búlgara, de 27 anos, que se encontra foragido”, afirmou o porta-voz da Promotoria Pública de Berlim, Martin Steltner, em comunicado.

O irmão de Svetoslav S. foi liberado pela polícia – as provas levantadas não seriam suficientes para pedir sua prisão. Ele seria um dos homens que aparecem nas imagens observando o momento em que a jovem é atacada pelas costas. Depois da agressão, o grupo fugiu sem prestar socorro à vítima.

A jovem descia as escadas da estação de metrô Hermannstrasse em Berlim.

