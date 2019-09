Polícia prende suspeito de planejar atentado a escola na Região Metropolitana

A Polícia Civil prendeu no fim da manhã dessa segunda-feira (9) um suspeito de planejar um ataque a uma instituição de ensino na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DRCI/Deic), o acusado tem 32 anos e é aluno da escola em questão, localizada em Cachoeirinha.

O plano foi descoberto a partir do monitoramento das redes sociais, onde o usuário dizia que “iria invadir uma escola e atirar em todo mundo”. De acordo com a polícia, as autoridades estão acompanhando, pela internet, as manifestações que sinalizarem prática ou potencial de crimes. Por isso, através dos meios de investigação, foi possível identificar o responsável pela postagem e o local de moradia dele.

No local, os policiais encontraram arma de fogo, algema e munições de calibre .32, além de medicamentos que ainda devem ter a origem esclarecida. O suspeito já tem antecedentes criminais de posse de drogas, ameaça e dano.

A polícia disponibiliza o Disque-Denúncia (0800-510 2828) e os aplicativos WhatsApp e Telegram: (51) 98418-7814 para que denúncias anônimas referentes a esse tipo de caso sejam feitas.

