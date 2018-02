Agentes da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas do Departamento Estadual de Investigações Criminais prenderam, na tarde de terça-feira (27), um integrante de uma quadrilha que assaltou um caminhão carregado de carnes em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

O crime ocorreu em outubro de 2017. De acordo com o delegado Luciano Peringer, vários assaltantes abordaram o veículo na avenida Unisinos e renderam o motorista. Eles roubaram uma carga de 20 toneladas de carne.

