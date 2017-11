A Polícia Civil prendeu preventivamente um suspeito de triplo homicídio cometido no dia 25 de setembro no bairro Jardim Itu Sabará, na Zona Norte de Porto Alegre. As vítimas, moradoras de rua, foram atingidas por diversos tiros. O crime, realizado com outros dois cúmplices, teria sido motivado por desavença com um dos baleados.

