Polícia prende suspeito e encontra carro utilizado no ataque a agência bancária de Santana da Boa Vista

Ação conjunta da Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontraram na noite desta sexta-feira (30), um dos quatro suspeitos do assalto a uma agência do Banrisul,em Santana da Boa vista, no Sul do estado.

Durante o ataque os criminosos chegaram a fazer cordão humano em frente ao local e levaram três pessoas como reféns – estes foram liberados e passam bem.

O nome do preso ainda não foi divulgado. A prisão ocorreu em um matagal, no interior do município. O homem será ouvido nas próximas horas pelos investigadores.

Os policias continuam as buscas pelo restante dos participantes. Ainda com o suspeito encontrada foi apreendida uma Chevrolet Spin que teria sido utilizado pelos criminosos durante o assalto. O carro havia sido queimado.