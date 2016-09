Polícia prende suspeitos de terem jogado veículo contra vitrine de loja para assaltar

Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de São Leopoldo prenderam quatro pessoas e apreenderam três adolescentes em um apartamento no Centro de Novo Hamburgo. Eles são suspeitos de arrombarem uma loja em Ivoti, furtando cerca de 400 camisetas de um time de futebol.

Segundo o delegado Rodrigo Zucco, os adultos e os adolescentes arrombaram o local jogando um veículo Volkswagen-Jetta contra a vitrine do estabelecimento. Esse veículo foi roubado no Centro de Novo Hamburgo. Na ação além do automóvel, outro veículo roubado foi recuperado. Os três adolescentes foram internados e os demais foram presos.

