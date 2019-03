Polícia prende três homens por roubo a residência em Sapucaia do Sul

O 33º batalhão de Polícia Militar, de Sapucaia do Sul, prendeu três homens por roubo a uma residência nesta quarta-feira (27). O crime ocorreu no bairro Ipiranga, pela manhã. Os indivíduos chegaram a confrontar os policiais, mas foram capturados. Com eles, houve a apreensão de um revolver calibre 32, com três munições, e um veículo Fiat/Palio de cor prata clonado, que estava em ocorrência de roubo. Também foram apreendidos dois televisores, um aparelho DVD, um monitor de computador e certa quantia em dinheiro.

Os três homens, P. F. H, de 55 anos, M. S. C , de 42 anos e J. P. F.R, de 18 anos, possuíam antecedentes, sendo que um deles tinha mandado de prisão em aberto.

