Polícia prende um homem e apreende dois adolescentes suspeitos da morte de executivo da Gerdau em Charqueadas

Um homem de 18 anos foi preso e dois adolescentes foram apreendidos em Charqueadas e Alvorada nessa quarta-feira (5). O trio é suspeito do homicídio do executivo da Gerdau Rodrigo Amengual, de 39 anos, em 20 de setembro, em Charqueadas, na Região Carbonífera.

Um dos adolescentes foi apreendido em Charqueadas e os outros dois envolvidos em Alvorada. Segundo o delegado Marcos Schalmes, o crime foi premeditado pelos envolvidos, que haviam tido um desentendimento com a vítima, e foram encontrar o executivo novamente. Eles foram ao encontro portando fio de aço, faca e martelo. “Em determinado momento quando estavam em um local ermo da cidade, executaram o crime dentro do carro da vítima. Enquanto o indivíduo maior de idade imobilizou a vítima com o fio de aço, os adolescentes desferiram diversas facadas e marteladas. A vítima foi abandonada ainda agonizando em baixo de uma ponte da cidade nas imediações do sistema prisional”, relatou o delegado.

Os autores do crime serão indiciados pela prática de homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os dois adolescentes já foram encaminhados para a Fundação Sócio-Educativa e o maior de idade para o Presídio Central de Porto Alegre.

