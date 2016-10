Polícia prende um pedófilo que fingia ser uma mulher para seduzir meninos de 10 a 13 anos na internet

A polícia prendeu em flagrante um jovem de 25 anos acusado pedofilia numa rede social. Segundo os agentes, o rapaz usava um perfil falso no Facebook, passando-se por mulher, e enviava solicitações de amizade a meninos com 10 a 13 anos. Nas conversa, ele enviava fotos de mulheres nuas aos garotos. E, então, pedia que eles adicionassem um “amigo” (ele mesmo), e os induzia a praticar sexo oral com esse amigo em troca de 50 reais.

Foi o pai de garoto de 11 anos que procurou a polícia para denunciar que o filho estava sendo assediado pelo pedófilo. Para atrair o acusado, os agentes marcaram um encontro, que ele acreditou ser com o menino, em um ponto de ônibus. Na hora marcada, o jovem apareceu, e foi preso com um celular com mais de cem fotos de menores.

Ele foi levado para a delegacia pelo crime de possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. (AG)

