Polícia procura o dono de um drone que usava o aparelho para espionar mulheres nuas nos banheiros em várias casas

A polícia da cidade de Orem, no Estado americano de Utah, está procurando o dono de um drone que estava sendo usado para espiar o banheiro de uma casa.

O dono da casa afirmou que viu o aparelho suspeito na janela e o seguiu até o pouso. Só então, a polícia foi chamada. No drone, os policiais encontraram um cartão de memória com vídeos de pessoas em seus quartos e banheiros. Também havia a foto do possível dono do drone.

Segundo a polícia, o principal suspeito já foi condenado anteriormente por “voyeurismo”. No Facebook, os policiais estão fazendo uma campanha para que o dono do aparelho se entregue.

