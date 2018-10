Polícia realiza operação contra estelionatários que aplicavam o golpe do “book fotográfico” em idosos em Porto Alegre

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (30), a Operação 15×21, com o objetivo de combater o crime de estelionato praticado contra idosos em Porto Alegre. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão no Centro Histórico da Capital gaúcha.

Durante a ação, os agentes da Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso apreenderam computadores, câmeras fotográficas, álbuns de fotografias, livros de contabilidade, materiais de estúdio, documentos e outros objetos. Seis empresas fotográficas são suspeitas de aplicarem o golpe popularmente conhecido como “book fotográfico” ou “golpe do brinde”, onde mulheres idosas são abordadas em via pública com a oferta de brindes, sendo posteriormente conduzidas a salas comerciais. Nos locais, as vítimas são maquiadas e fotografadas e, para deixarem o local, são coagidas a pagarem valores exorbitantes por serviços de fotografia que não contrataram.

Segundo a delegada Larissa Fajardo, para enganarem as vítimas, os suspeitos utilizam um atrativo falso e conversa amigável para atraí-las aos estúdios fotográficos. “Na etapa da cobrança, a abordagem, contudo, se torna mais ríspida. Na maioria das vezes, um homem efetua a cobrança, exigindo que a vítima mostre qualquer cartão de crédito ou débito que tenha consigo. Nessa linha, frisa-se que os valores debitados dos cartões sempre são maiores àqueles negociados com as vítimas. Em alguns casos houve, inclusive, pagamento em espécie, além dos montantes descontados dos cartões”, explicou a delegada.

Os fatos iniciaram em maio de 2017 e persistem até os dias atuais, de acordo com as investigações. Até o momento, 33 vítimas foram identificadas pela Polícia Civil, as quais tiveram um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 50 mil no total.

Para dificultar a identificação dos envolvidos no crime, os estúdios fotográficos mudavam constantemente de endereço e de identidade visual, seja redecorando o espaço físico ou ainda mudando a forma da grafia dos nomes fantasia em seus cartões de contato, revelou a polícia.

Deixe seu comentário: