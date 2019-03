Polícia realiza operação contra exploração sexual infantil em todo país

A Polícia Civil realizou uma operação, em todo Brasil, contra o abuso e exploração sexual infantojuvenil na internet. É a 4ª Operação Luz na Infância que cumpre 6 mandados em 6 alvos no Rio Grande do Sul. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSP) envolvendo o Distrito Federal e 26 estados. Os alvos foram identificados através do Ministério da Justiça de São Paulo, com base em elementos coletados na internet que apresentavam indícios de pratica de pedofilia e exploração sexual.

Mais de 1500 policiais em todo país participam da ação. Houve também colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE), que ofereceu cursos e capacitações que subsidiaram as quatro fases da Operação Luz na Infância.

