Polícia realiza operação contra uma quadrilha gaúcha que aplicava o golpe do bilhete premiado no Rio Grande do Sul e em outros Estados

A Polícia Civil deflagrou, na manhã de sábado (16), a Operação Pólis para combater os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul. Cerca de 430 policiais cumpriram 127 mandados judiciais. Três pessoas foram presas.

Os agentes apreenderam mais de cem veículos, entre carros e motocicletas de luxo, embarcações, armas, munições e documentos relacionados aos crimes. A ação da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Passo Fundo e da 6ª Delegacia de Polícia Regional foi desencadeada após uma investigação iniciada em 2015, quando se constatou que diversos veículos envolvidos na prática delituosa do “conto do bilhete” estariam sendo utilizados em Passo Fundo com placas de outros municípios.

Verificou-se que determinados indivíduos, para não serem identificados na cidade, falsificavam comprovantes de moradia para emplacar os veículos. De acordo com o delegado Diogo Ferreira, existe no município um grupo criminoso especializado na prática de estelionato na modalidade do golpe do bilhete premiado. Segundo ele, a cidade de Passo Fundo é conhecida nacionalmente como berço e escola desse tipo de crime.

O grupo investigado não costuma agir em Passo Fundo, mas em outras cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, a partir de pequenas células. “Os valores oriundos dos crimes são remetidos e aplicados em Passo Fundo, onde os suspeitos, mediante o uso de contas de parentes e laranjas, praticam a lavagem de dinheiro, movimentando altos valores em imóveis e veículos de luxo, joias e festas caras. Eles costumam ostentar na sociedade”, contou o delegado.

No curso das investigações, a Polícia Civil identificou mais de 180 envolvidos na atividade criminosa, entre pessoas físicas e jurídicas, e localizou bens móveis e imóveis em nome de terceiros, o que motivou a representação pelas buscas, apreensão e bloqueio dos bens.

O chefe de Polícia do RS, delegado Emerson Wendt, destacou a importância da operação, que atinge diretamente o patrimônio da organização criminosa e desbanca a cadeia de atuação do crime organizado.

Deixe seu comentário: