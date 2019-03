Polícia realiza operação de combate a violência contra a mulher no RS

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (29), em 25 municípios do Rio Grande do Sul, para combater a violência contra a mulher. Mais de 200 agentes cumprem 31 mandados de prisão preventiva e 90 de busca e apreensão. Esta operação, batizada de ‘Flores de Aço’, marca o encerramento das atividades da Secretaria de Segurança Pública do estado no mês das mulheres. Somente na região metropolitana são 30 mandados de busca e oito de prisão. Em todo estado serão cumpridos mais de 200 mandados. Essa ação é integrada com as 22 delegacias de atendimento a mulher em todo estado.

Três pessoas foram presas por tentativa de feminicídio. Na Lomba do Pinheiro, um homem foi preso por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher e a ex-sogra. Ele efetuou disparos contra a ex-mulher, que está hospitalizada e passou a contar com a medida protetiva.

