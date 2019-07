Polícia realiza operação para localizar envolvidos em chacina de família, em Alvorada

Em ação realizada pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (01) em Alvorada, foram cumpridas ordens judiciais na tentativa de localizar dois indivíduos investigados por envolvimento na chacina ocorrida na cidade no dia 08 de abril deste ano, quando quatro pessoas de uma mesma família foram mortas no local conhecido como “beco do resvalo”, na rua Guaíba, Bairro Formosa.

Durante a investigação foram identificados dois indivíduos como participantes do crime,ambos com 19 anos, um deles tem antecedentes por homicídios, tráfico de entorpecentes, receptação e porte ilegal de arma de fogo, o outro como menor infrator por roubo majorado. A motivação do delito ainda está sendo apurada pela equipe de investigação. Eles tiveram prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário, após representação da Autoridade Policial e estão na condição de foragidos nesse momento.

