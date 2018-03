Polícia recupera carga roubada avaliada em R$ 300 mil em um estacionamento em Viamão

A Polícia Civil recuperou na tarde de ça-feira (20), em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, uma carga roubada avaliada em R$ 300 mil. Um homem foi preso, de acordo com informações divulgadas na manhã desta quarta-feira (21).

Segundo o delegado Alexandre Luiz Fleck, na segunda-feira (19), indivíduos armados abordaram, na BR-101, em Pedro de Alcântara, um caminhão que transportava itens variados, como tintas para veículos, brinquedos, utensílios de uso pessoal e outras mercadorias de procedência estrangeira, legalmente importadas. O motorista foi rendido, mantido como refém e depois liberado sem ferimentos.

Os bandidos fugiram com o caminhão. No mesmo dia, o cavalo mecânico foi encontrado no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Na terça, agentes da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas localizaram a carreta em um estacionamento em Viamão. O dono do local foi preso em flagrante.

O indivíduo foi indiciado pela prática de receptação, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Foi estipulada uma fiança no valor de R$ 15 mil, a qual foi paga pelo preso, que responderá em liberdade.

