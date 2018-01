Polícia recupera mercadorias avaliadas em R$ 260 mil que foram furtadas de uma loja em Torres

A Polícia Civil recuperou em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, mercadorias furtadas de uma loja em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão na sexta-feira (26) em Cachoeirinha. Três criminosos foram presos. Segundo o delegado Guilherme Gerhardt, as mercadorias furtadas foram avaliadas em R$ 260 mil.

“Durante as buscas, ainda foram apreendidos dois revólveres, munições e rádios comunicadores”, relatou o delegado.

