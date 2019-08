A polícia recuperou, no Paraguai, um carro 27 anos depois de o veículo ter sido furtado em São Paulo (SP). O flagrante ocorreu na Ponte Internacional da Amizade, que divide os dois países, no último sábado (10). Agentes realizavam fiscalização de rotina em veículos, quando abordaram um Ford Verona, com placas paraguaias. A fiscalização ocorreu no km 730 da aduana Brasil/Paraguai.

