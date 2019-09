Polícia registra pelo menos 28 ocorrências de brigas e depredações após derrota do Inter; veja vídeos

A Polícia Civil registrou pelo menos 28 ocorrência depois do jogo do Inter com o Athletico-PR. A partida dessa quarta-feira (18) era para definir o campeão da Copa do Brasil e as confusões começaram após o colorado perder em casa, no estádio Beira-Rio.

De acordo com a delegada Laura Lopes, titular da Delegacia de Polícia para o Turista e substituta da 20ª DP, até a manhã de hoje tinham sido registrados na delegacia 28 boletins de ocorrência (BO). 14 envolveram furtos de dinheiro, documentos e celulares, dois envolveram ingressos falsos, quatro foram de lesões corporais devido a brigas, três desacatos, dois de posses de drogas, uma de invasão a um bar, entre outras. Ainda conforme a delegada, embora não tenha ocorrido nenhum flagrante, oito pessoas foram identificadas e levadas ao Juizado do Torcedor na madrugada desta quinta-feira (19).

Nas redes sociais estão circulando notícias de que alguns condutores teriam sido assaltados no momento em que tentavam chegar até seus carros estacionados no entorno do estádio. No entanto, segundo a delegada Laura, ainda não tinha sido registrado nenhum BO sobre isso.

Até a manhã de hoje, também não havia registro de ocorrência das depredações no Beira-Rio. O estádio foi incendiado por vândalos no portão 7, a fachada branca acabou ficando manchada de preto, além disso, a letra “O”, do letreiro que indica os portões de acesso à arquibancada da goleira sul do local foi apagada.

Veja vídeos das confusões:

(Vídeo: Reprodução/Twitter)

(Vídeo: Reprodução/Twitter)

(Vídeo: Reprodução/Twitter)

