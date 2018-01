Polícia Rodoviária Federal apreende 100 mil dólares na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta -feira (31), cerca de 100 mil dólares na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram um Cruze com placas de Uruguaiana. Ao revistarem os ocupantes do veículo, encontraram o dinheiro escondido sob as roupas de um deles. Os homens foram detidos.

O provável destino da quantia, que em moeda nacional equivale a aproximadamente R$ 320 mil, era a Região Metropolitana de Porto Alegre, de acordo com a PRF. O dinheiro foi encaminhado à Receita Federal para a investigação da sua origem.

Outra apreensão

No dia 26 deste mês, a PRF apreendeu cerca de 50 mil dólares sem origem comprovada na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Durante fiscalização, os policiais abordaram uma caminhonete Hilux com placas do município. Ao vistoriarem o interior do veículo, encontraram o dinheiro escondido embaixo do banco do passageiro.

O motorista, de 41 anos, não comprovou a origem da quantia, que equivale a aproximadamente R$ 160 mil. O homem foi detido.

